N-VA is ambitieus: "Overweeg spoorloze tram" 05 mei 2018

Brugge Als het van oppositiepartij N-VA afhangt, dan krijgt Brugge er de komende jaren een spoorloze tram bij.

De partij ziet heil in zo'n tram, die bezoekers vlot moet vervoeren in de binnenstad, maar ook vanuit het noorden van de stad.





"Die mogelijkheid moet onderzocht worden", vindt lijsttrekker Pol Van Den Driessche. "We hebben daar in Brugge de knowhow voor. Bombardier kan, samen met De Lijn en onze hogescholen en universiteit een rol spelen. Deze spoorloze tram zou vanuit Steenbrugge, maar ook vanuit het noorden van de stad heel veel bezoekers naar het centrum van de stad kunnen brengen."





Milieuvriendelijker

Het lijkt op het eerste gezicht een duurder en opzichtiger alternatief voor de kleine busjes. "Vroeger was het een futuristisch idee, maar de techniek laat dit nu toe. Het is bovendien milieuvriendelijker dan de vele bussen die door de stad moeten rijden. Je ziet dat veel historische steden nadenken over het openbaar vervoer in hun stad. Brugge kampt ook met die problemen. De grote bussen zijn te groot en ze stinken. De kleine busjes worden straks misschien te klein, want er moet wel wat volk vervoerd worden in Brugge. Dan lijkt me zo'n tram niet eens zo'n gek idee. Kijk naar Gent: ook daar zie je bijna enkel nog een tram door het historische centrum rijden. Dit kan de knoop ontwarren in ons middeleeuws stratenpatroon."





(BHT)