N-VA heeft nieuwe 'first lady' NELE CAUS (36), UITBAATSTER VAN PERGOLA KAFFEE EN PARTNER VAN HORECA BRUGGE-VOORZITTER BART HUYSENTRUYT

29 januari 2018

02u24 0 Brugge Na het vertrek van Ann Soete heeft N-VA een nieuw vrouwelijk boegbeeld in Brugge. Wit konijn Nele Caus (36) is partner van Horeca Brugge-voorzitter Karel Hessels en runt zelf het Pergola Kaffee. "Gedaan met langs de zijlijn kritiek te spuien: ik wil écht iets doen voor deze stad", zegt Caus, die de tweede plaats op de verkiezingslijst krijgt.

Met Nele Caus is, naast lijsttrekker Pol Van Den Driessche, pas de tweede naam bij N-VA bekend. De onderneemster maakte haar ambitie gisteren bekend op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van de partij in de Stadsschouwburg.





"We willen na de verkiezingen mee de mooiste stad van Vlaanderen besturen. Dan hebben we sterke kandidaten nodig", zegt Pol Van Den Driessche. Tijdens een van de wijkbezoeken kwam hij in contact met Nele Caus, al jaren actief in de Brugse horecasector. Hoewel ze Politieke Wetenschappen studeerde aan de Universiteit van Gent, kwam ze al snel in economische en financiële kringen terecht. Eerst als bediende bij Fortex in Oedelem, daarna als adviseur en adjunct-kantoordirecteur bij BNP Paribas Fortis. Twee jaar geleden werd zij medevennoot van de webshop Rock en Rosé en mede-uitbater van het Pergola Kaffee in de Meestraat. Haar partner Karel Hessels is voorzitter van Horeca Brugge en leidt onder meer jeugdcafé Charlie Rockets. Nele en Karel hebben samen een zoontje, zij is ook plusmama van twee zonen van Karel.





"Brugge is toe aan verandering en daar kan de N-VA voor zorgen", zegt Nele. "Er moet een ondernemingsvriendelijk klimaat komen, want ondernemers zijn de kracht van de economie en dus van onze welvaart. Brugge moet ook een bruisendere stad worden én veel meer ambitie tonen: in eigen land, maar ook internationaal."





'In mien erte'

De Brugse vindt dat ze lang genoeg aan de zijlijn heeft gestaan. "Net als veel andere Bruggelingen geef ik graag mijn mening aan de toog, in het verenigingsleven of op sociale media. Ik draag Brugge 'in mien erte' en het kriebelde toch al een tijdje om me echt actief in te zetten. Ik krijg bij N-VA ook een kans om mee aan de kar te trekken. Daar sta ik echt voor te popelen." Een opvolger voor Ann Soete, die vorig jaar uit de partij is gestapt en nu op plaats drie staat bij Open Vld Plus, is Nele Caus naar eigen zeggen niet. "Iedereen is verschillend", zegt ze daarover. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche is duidelijk tevreden: "Nele is echt de persoon die we nog zochten voor onze groep. Ook vanuit haar academische en professionele ervaring betekent Nele een forse meerwaarde. Tijdens onze voorbereidende gesprekken werd snel duidelijk dat zij de geknipte vrouw voor de tweede plaats is."