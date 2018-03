Muziek en kunst op het Schouwburgplein 08 maart 2018

02u46 0

Studenten aan de Kunsthumaniora en het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge zorgden gisteren voor muziek en kunst op het pleintje voor de Stadsschouwburg. Aanleiding was de tweede editie van de 'Dag van het KSO'. "Want ouders hebben nog altijd schroom om zoon of dochter in te schrijven in het kunstonderwijs, terwijl dat helemaal niet hoeft", zegt directeur Jo Decoster. Onder het motto 'Kunst is de beste bagage' droegen een veertigtal studenten vormen van 2D- en 3D-kunst op hun rug in een kleine parade doorheen de Brugse binnenstad. De studenten zorgden voor muziek en dans op het plein. (BHT)