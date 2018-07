Must voor kantliefhebbers uit hele wereld BRUGGE IN AUGUSTUS GASTHEER VOOR WERELDCONGRES BART HUYSENTRUYT

02u31 0 Brugge Brugge is in augustus gastheer voor het wereldkantcongres Living Lace. Liefst duizend internationale lesgevers en kenners komen dan twaalf dagen naar dé kantstad bij uitstek. "Voor de hotels is dit een buitenkans", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Van 13 tot 25 augustus brengt Brugge de magie van de kant tot leven op het wereldkantcongres. Zo'n duizend kantliefhebbers en kantexperts uit de hele wereld zullen deelnemen. Brugge en kant zijn sinds mensenheugenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus is de keuze voor de Breydelstad niet verrassend. "Deze stad is de uitgelezen locatie en de keuze voor Brugge is een grote eer", zegt Nico Blontrock namens het Brugs Kantmuseum.





Drie locaties

Het congres plaatst kant in een historische context, maar legt vooral het accent op de toekomst van het kant. Er zijn workshops, lezingen en bijeenkomsten. Drie locaties vormen daarbij het epicentrum. "De gotische Sint-Gilliskerk wordt het decor van een sublieme tentoonstelling over religieuze kant uit Brugse kerken en kloosters, een samenwerking met de Brugse Musea", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Niet zo ver daar vandaan zet het Kantcentrum zijn zomercursussen en docentenopleiding in de kijker. In de nabijheid van het Begijnhof wordt de Bogardenkapel omgevormd tot Kantkapel door studenten van de Stedelijke Academie. In het centrum van de stad doet het Stadsarchief het sociaal-economische aspect van het kantleven van destijds uit de doeken. Eveneens in het centrum zie je in de monumentale Hallen wat de handelaars kunnen aanbieden. In de schatkamer tonen privéverzamelaars hun mooiste kant, de koninklijke stukken zullen bewondering oproepen. Topkunstenaars uit binnen- en buitenland tonen er hun originele, eigentijdse kantcreaties."





Kant herleeft

Niet toevallig valt het Kantcongres samen met de Kantdagen in Brugge. "Dat is een opsteker, want jaarlijks mogen we daarvoor ook al internationale gasten verwelkomen", zegt Nico Blontrock. "Dit keer zullen het er dus nog veel meer zijn. Brugge wordt internationaal echt gezien als dé kanthoofdstad. Er zijn natuurlijk nog steden in België, Nederland en Luxemburg waar kant belangrijk is, maar nergens is dat zo uitgesproken als in Brugge. En kant herleeft. Deze zomer alleen al komen 120 mensen uit de hele wereld een vervolmakingscursus volgen in Brugge."





Opsteker voor hotels

Volgens burgemeester Renaat Landuyt is het congres ook een opsteker voor de lokale horeca, de hotels in het bijzonder. "In de toekomst willen we meer inzetten op zo'n congressen. Vandaar ook de keuze voor de bouw van een groot congrescentrum in de binnenstad. Daar zal de hotelsector in de toekomst mee van profiteren."