Museumpersoneel draagt nieuw uniform 07 maart 2018

Kassiers, erfgoedbewakers en uitbaters van de shops van Musea Brugge dragen sinds kort nieuwe uniformen. De zowat honderd medewerkers zien er wat moderner uit met een broek of rok en een knappe blazer. Die combineren ze met een witte bloes of hemd en een grijze pull met V-hals of een cardigan. "Voor de winterperiode hebben we zelfs een warme winterjas", zegt schepen van Personeel Minou Esquenet (CD&V). "Het uniform geeft een kwaliteitsvolle look, die in lijn ligt met de uitstraling van de waardevolle collecties van Musea Brugge. De medewerkers zijn duidelijk herkenbaar en dus gemakkelijk aanspreekbaar voor de bezoeker." (BHT)