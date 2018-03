Mummies strijken neer in Brugge 30 maart 2018

Op zaterdag 31 maart start de tijdelijke tentoonstelling 'Mummies in Bruges-Secrets of Ancient Egypt' in Xpo Center Oud Sint-Jan. Meest tot de verbeelding sprekende objecten zijn de negen menselijke én dierlijke mummies uit het oude Egypte van meer dan 2.000 jaar oud. Daarnaast zijn er ook meer dan 200 authentieke stukken uit het oude Egypte te zien. Alle spullen behoren tot de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in het Nederlandse Leiden, dat een van de vijf belangrijkste en grootste Egyptische verzamelingen van Europa bezit. Infoborden en video's doorheen de tentoonstelling geven uitleg over de opmerkelijke rituelen van oude Egyptenaren rond de dood en hun rotsvaste geloof in het hiernamaals. De expo loopt tot midden november. (BHT)