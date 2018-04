Mozaïek in de bres voor dagcentrum in Zuid-Afrika 12 april 2018

Basisschool Mozaïek spaarde naar aanleiding van hun vastenproject over Zuid-Afrika maar liefst 1.520 euro voor vzw SAmen. Het gespaarde bedrag gaat integraal naar de opleiding van plaatselijke vrijwilligers die in het dagcentrum van Norsa in Wellington meehelpen, het dagcentrum waar kinderen uit de sloppenwijken voor en na schooltijd terechtkunnen. De vrijwilligers zullen een pedagogische opleiding krijgen om met kleuters en lagere schoolkinderen om te gaan. Basisschool Mozaïek heeft een goede band met het dagcentrum. Vorig schooljaar trokken juffen Riet Gailliaert en Siska Callewaert naar Zuid-Afrika om het project van het dagcentrum, samen met de vzw SAmen verder ter plaatse te helpen uitbouwen.





(MMB)