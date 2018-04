Motorrijder (27) sterft na crash: "We konden hem onmogelijk ontwijken" 21 april 2018

02u59 0 Brugge Een 27-jarige motorrijder is donderdagnacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval langs de Isabellalaan. Pierre Branders verloor de controle over zijn Kawasaki, dwarste de trambedding en botste tegen de auto van twee havenarbeiders uit Blankenberge. "We konden hem onmogelijk ontwijken."

De dodelijke crash gebeurde donderdagavond iets na 23 uur. Pierre Branders, een 27-jarige man uit Moeskroen, reed met zijn groene Kawasaki in de richting van Knokke-Heist. De twintiger verloor plots de controle over zijn stuur en reed met hoge snelheid over de trambedding. Net op dat moment kwam in de tegengestelde richting een Ford Focus aangereden. Pierre kwam op de rijbaan terecht en botste vol tegen de auto. De motorrijder werd van zijn Kawasaki gekatapulteerd en bleef roerloos op het asfalt liggen. Meteen werd duidelijk dat de situatie ernstig was. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden enkel het overlijden van het slachtoffer vaststellen. De havenarbeiders uit Blankenberge, die in de Ford Focus zaten, beleefden de schrik van hun leven. "Geloof ons: we konden die klap écht niet vermijden", getuigt het duo. "We stonden machteloos. Remmen? Dat hebben we gedaan, haalde niks uit. Die motorfiets vloog echt door de lucht." De arbeiders zagen uiteindelijk hoe Pierre over hun auto werd gekatapulteerd. "De gevolgen zijn verschrikkelijk. Maar wat als die motor op onze voorruit was beland? Dan konden wij het misschien ook niet meer navertellen."





De Isabellalaan was urenlang deels afgesloten voor alle verkeer. (MMB)