MOS-klimaatbende blaast verzamelen 22 juni 2018

02u59 0

De MOS-klimaatbende is voor het eerst samengekomen. Ze bestaat uit basisscholen van een gemeente of stad die twee jaar samenwerken rond klimaat.





Voor Brugge gaat het om BSGO Manitoba, BSGO Jan Fevijn, BSGO Brugge-centrum, SBS De Triangel en Sint-Lodewijkscollege. In het Huis van de Bruggeling kwam de MOS-bende van Brugge voor het eerst samen. Ook schepen Mieke Hoste was van de partij.





(PROOT)