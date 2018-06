Morgen opening Oostendse Steenweg, maandag weer werken 29 juni 2018

Nog maar pas is de Oostendse Steenweg na twee jaar wegenwerken geopend, of de weg gaat vanaf maandag 2 juli alweer (even) dicht. Het verkeer moet er dan twee weken over één rijstrook omdat de verlichting nog geplaatst moet worden. "Een geval van overmacht", excuseert schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a) zich. "De aangestelde aannemer ging failliet en dus moest er een nieuwe gevonden worden. Dat heeft wat tijd gekost." Opvallend: morgen wordt de weg door de stad én de bewoners officieel ingewandeld. "De timing is ongelukkig, maar de opening stond nu eenmaal gepland", aldus nog Pierins. (BHT)