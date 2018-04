Moordenaar van buurvrouw bedreigt cipier 27 april 2018

Een 57-jarige Limburger riskeert 18 maanden cel voor ernstige bedreigingen aan een cipier van de Brugse gevangenis. Serge Torcal zit er momenteel een levenslange celstraf uit, die hij in 2011 kreeg in het Tongerse hof van assisen voor moord op zijn 77-jarige buurvrouw. De man gaf het slachtoffer op 4 juni 2008 liefst 117 messteken in haar woning in Waterschei. In de gevangenis leeft hij in onmin met de cipiers. Tijdens de voorbije nieuwjaarsperiode bedreigde hij de gevangenismedewerker met uitspraken als "Je staat in m'n top-5 van mensen die ik nog moet pakken" of "Ik ga je nek breken". Collega's zagen Torcal ook een snijbeweging over z'n nek maken. De Limburger kwam niet opdagen op zijn proces. Het openbaar ministerie vraagt een strenge straf. "Cipiers zijn geen loslopend wild", sprak de procureur. De cipier stelt zich burgerlijke partij en vraagt een symbolische euro schadevergoeding. Uitspraak op 24 mei. (SDVO)