Moordenaar krijgt 18 maanden cel voor bedreigen van cipier 25 mei 2018

Een 57-jarige Limburger heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel gekregen voor ernstige bedreigingen aan een cipier van de Brugse gevangenis. Serge Torcal zit momenteel een levenslange celstraf uit die hij in 2011 kreeg in het Tongerse hof van assisen voor moord op zijn 77-jarige buurvrouw. De man stak het slachtoffer op 4 juni 2008 dood met liefst 117 messteken in haar woning in Waterschei. In de gevangenis leeft hij in onmin met de cipiers. Tegen een van hen zou hij gezegd hebben: "Ik ga je nek breken." Het Openbare Ministerie vroeg een strenge straf. Torcal kwam nooit opdagen voor z'n proces. Aan het slachtoffer moet hij een symbolische euro schadevergoeding betalen. (SDVO)