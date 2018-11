Monsterboete voor huisjesmelker in historisch pand nabij Markt 27 november 2018

02u25 0 Brugge Een 52-jarige man uit het Vlaams-Brabantse Gooik heeft 1 jaar cel met uitstel en een monsterboete van 714.000 euro gekregen voor huisjesmelkerij in Brugge. Didier V. verhuurde drie jaar lang appartementen in een historisch pand in Brugge, terwijl er gevaar was voor CO-intoxicatie en elektrocutie.

De feiten kwamen aan het licht toen de Wooninspecteur in juni 2015 een bezoek bracht aan het pand in de Vlamingstraat in Brugge. Hij stelde vast dat de vijf appartementen boven de Fintro-bank, vlak bij de Markt, verloederd waren en er een groot verloop van bewoners was. De recherche van de lokale politie startte meteen een onderzoek op. "Het pand bleek ongeschikt te zijn voor bewoning", sprak de procureur. "Er was overal gevaar voor CO-intoxicatie en in twee van de appartementen voor elektrocutie. In het pand heerste een vochtprobleem en de kelder stond zelfs vol rioolwater." Didier V. nam het historische gebouw jaren geleden over van zijn ouders. Hij verhuurde de vijf appartementen tussen december 2013 en juli 2013 aan liefst 17 personen. Zelf vroeg hij de vrijspraak. "Eén bewoner verhuurde de appartementen onder aan asielzoekers. Zij braken het halve pand af", beweerde hij. De rechter legde de man toch 714.000 euro boete op, waarvan hij 137.900 euro effectief moet betalen. Didier V. moet het pand binnen de 10 maanden in z'n oorspronkelijke staat herstellen. Per dag vertraging legde de rechtbank hem een dwangsom van 150 euro op. (SDVO)