Monnik Giel viert verjaardag in VTI van Brugge Bart Huysentruyt

20 februari 2019

18u32 0 Brugge In het VTI van Brugge is monnik Giel woensdag komen praten over boeddhisme. Hij is even terug in het land om gastcolleges te doen. Donderdag viert hij zijn verjaardag. Dan geeft hij een lezing in het VTI campus Zandstraat.

Op zijn 15de vertrok Giel Foubert na veel controverse naar India om monnik te worden. Sinds kort verblijft hij weer in ons land. Hij trekt naar scholen om zijn keuze toe te lichten. In de campus Boeveriestraat vertelde hij over zijn ervaringen. “Diversiteit is het thema binnen de vierde jaren TSO en BSO", vertelt leerkracht godsdienst Célestine Van Hulle. “We vinden het belangrijk dat de leerlingen luisteren naar anderen.” Ook CM, Open School en het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding in Brugge zetten mee hun schouders onder dit project. “Ons doel is om de leerlingen te laten inzien dat iedereen op de wereld iemand is, gelukkig wil worden, zijn weg moet zoeken en mooi is in zijn of haar anders zijn.” Monnik Giel verblijft twee dagen in Brugge. Hij viert er donderdag zelfs zijn 21ste verjaardag. Het VTI, campus Zandstraat, heeft alvast taart voorzien.