Molenhuis sluit de deuren Bart Huysentruyt

02 december 2018

Het bekende café Molenhuis langs de Potterierei in Brugge heeft vrijdag de deuren gesloten. Uitbater Stephane moet er na nog geen drie jaar de brui aan geven. Op Facebook reageerde hij emotioneel: “Een nederlaag toegeven is niet gemakkelijk. En toch moet ik dit doen. Jammer genoeg heb ik de boeken neergelegd van het Molenhuis. Ik heb er op mijn manier voor gevochten, maar het is helaas niet gelukt. Bedankt aan iedereen voor de leuke momenten.” Het volkscafé kreeg grote bekendheid in Brugge, toen waardin Jeanine Van Den Berghe er nog achter de tapkraan stond. Ze baatte de zaak 45 jaar lang uit tot 2013. Daarna nam Jan Lantsoght, ook bekend van De Vuurmolen, de zaak nog even over.