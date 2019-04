Molenhuis gaat binnenkort weer open: “We doen glorietijden herleven” Kevin Koekelbergh (39) en Thierry Strypsteen (44) bundelen de krachten Bart Huysentruyt

04 april 2019

18u28 0 Brugge Estaminet Molenhuis opent op donderdag 18 april weer de deuren. Met Kevin Koekelbergh (39) en Thierry Strypsteen (44) komen twee bekende en ervaren Brugse horecagezichten achter de tapkraan van de kroeg te staan. “We willen van deze bekende zaak weer een pleisterplek maken voor alle Bruggelingen”, zeggen ze.

Eind vorig jaar kwam Estaminet Molenhuis langs de Potterierei leeg te staan, toen de vorige uitbater ermee ophield. De zaak bleef al die tijd in handen van Jan Lantsoght, ook bekend van café De Vuurmolen op het Kraanplein in Brugge. Hij nam contact op met Thierry Strypsteen (44), die hij nog kende van zijn periode in De Vuurmolen. “Daar heb ik negen jaar gewerkt”, zegt Thierry. “Ik heb er meteen Kevin bij gehaald. We zijn gaan samenzitten en hebben getekend. We willen van Estaminet Molenhuis weer de bloeiende kroeg maken van vroeger. Waar alle Bruggelingen welkom zijn en genieten van een lekker biertje, frisse bubbels of een wijntje en telkens met een beetje fingerfood erbij.”

Nieuwe uitdaging

Thierry en Kevin bundelen de krachten: ze hebben allebei tonnen horeca-ervaring in Brugge. Thierry Strypsteen begon zijn carrière in 1993 in de toenmalige Flair op ‘t Zand. Hij werkte later in Grand Café du Theatre, De Vuurmolen, tussendoor in zaken in Meulebeke en Ingelmunster en de laatste zes jaar in 't Oud Gemeentehuis in Varsenare. Kevin Koekelbergh (39) baat al 13 jaar Cookies uit in De Garre. Daarvoor werkte hij onder meer in Ma Rica Rokk, De Vuurmolen en 't Santpoortje. “Het zijn allemaal zaken waar ik heel graag gewerkt heb. Na 13 jaar Cookies ben ik aan een nieuwe uitdaging toe. Daar heb ik het gevoel dat ik er alles heb uitgehaald, al blijf ik de twee zaken voorlopig combineren. In Estaminet Molenhuis wachten er nieuwe uitdagingen.”

Fingerfood

De bruine kroeg telt zestig plaatsen binnen en een ruim terras waar dertig mensen kunnen zitten en nog eens 25 aan hoge tafels kunnen staan. “We concentreren ons op de goede naam die Estaminet Molenhuis in het verleden heeft opgebouwd. We willen die glorietijden doen herleven. Dat doen we met respect voor het verleden, maar ook met de blik op de toekomst. We willen bijvoorbeeld weer graag de droge worsten aanbieden, of een zakje chips. Maar het mag ook nog iets meer zijn: fingerfood en bites. Al willen we nog niet alle geheimen prijsgeven.”

Dat gebeurt vanaf het openingsweekend, dat start op donderdag 18 april. Van dan af is Estaminet Molenhuis elke dag geopend vanaf 16 uur. Op zondag zelfs al vanaf 11 uur. “Dan willen we af en toe uitpakken met een foodtruck of een buitentap, om mensen weer dichter bij elkaar te brengen”, zeggen de nieuwe uitbaters. Woensdag is de sluitingsdag.