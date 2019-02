Moldavische trucker in cel voor poging doodslag op collega: slachtoffer had zelfs bijtwonden Siebe De Voogt

15 februari 2019

14u17 0 Brugge Een Moldavische trucker zit in de cel voor een zware vechtpartij met een collega in Zeebrugge. Het slachtoffer had zelfs bijtwonden op z’n lichaam.

De feiten speelden zich deze week af op een parking nabij de Zeebrugse haven. De betrokkenen, drie Moldavische truckers, waren flink in de wodka gevlogen en kregen het om nog ongekende reden met elkaar aan de stuk. Het slachtoffer werd door twee van z’n collega’s in elkaar geslagen en getrapt tot hij buiten bewustzijn was. De man had zelfs bijtwonden op z’n lichaam. Eén van de truckers kon opgepakt worden en werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand. De tweede verdachte is nog op de vlucht en wordt opgespoord door de politie. Het slachtoffer werd na de brute aanval opgenomen in het ziekenhuis, maar zou intussen aan de beterhand zijn.