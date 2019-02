Mogelijke mensensmokkel blijkt studentengrap: “Kunnen jullie ons richting UK varen?” Mathias Mariën

01 februari 2019

17u26 1 Brugge De politie van Brugge heeft twee studenten van het Europacollege op de vingers getikt voor een opvallende studentengrap. Op verschillende schepen lieten ze een brief achter waarin ze een bizar verhaal uit de doeken deden dat neigde richting mogelijke mensensmokkel. “Als jullie eens naar de UK varen, nemen jullie ons dan mee. Geld voor de Eurostar hebben we niet”, stond er te lezen.

Een zestal booteigenaars in de Flandria Yacht Club vond vrijdagochtend een opmerkelijke brief op hun dek. Een afzender was er niet, maar de boodschap was snel duidelijk: de schrijvers wilden dolgraag de oversteek maken richting Groot-Brittannië. “Als jullie de komende tijd een trip richting UK plannen, zouden jullie het zien zitten om twee of drie passagiers mee te nemen”, stond er te lezen. Verderop in de brief stelde de schrijver zich voor als een student aan het Europacollege die samen met zijn Britse vriendin Holly de oversteek richting Groot-Brittannië wilde maken.

Studentengrap

“Geld voor de Eurostar hebben we niet. Vandaar ons idee om jullie te benaderen en een lift over het water te regelen. We hebben geen enkele ervaring op een schip, het grootste dat we kennen is een kano. Maar als we jullie kunnen bedanken met snacks of goed gezelschap: met veel plezier. Ook de kosten voor de benzine willen we deels vergoeden.” Onderaan de brief, opgesteld in het Engels, stonden contactgegevens. De eigenaars vertrouwden het zaakje niet en alarmeerden de politie. Uit hun onderzoek is gebleken dat er van mogelijke mensensmokkel geen sprake is. Dat bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. “Onze mensen zijn naar het Europacollege getrokken en hebben daar de afzenders aangetroffen. Het bleek om een studentengrap te gaan”, aldus Lien Depoorter. Wat de studenten juist wilden bereiken met de ‘grap’ is niet meteen duidelijk. Ze werden op de vingers getikt door de politie die benadrukte dat ze regelmatig worden geconfronteerd met échte mensensmokkel en het voor hen geen grap is. De lichte paniek in de jachtclub bleek achteraf bekeken nergens voor nodig. Al kunnen de eigenaars van de jachten niet lachen met de misplaatste grap.