Mogelijk toch Cerclefans bestraft POLITIE ZOEKT SUPPORTERS DIE BEERSCHOT-AANHANG UITDAAGDEN MATHIAS MARIËN

14 maart 2018

02u33 0 Brugge De viering van Cerclesupporters op het gras van Jan Breydel krijgt wellicht toch een gerechtelijk staartje. De Brugse politie is een onderzoek gestart naar de fans die na de wedstrijd de Beerschot-aanhang provoceerden. Met camerabeelden zullen de heethoofden geïdentificeerd worden.

De zenuwslopende thriller van zaterdagavond zette meteen na het laatste fluitsignaal heel wat in gang. Duizenden supporters van Cercle Brugge liepen het veld op om tussen de spelers de promotie te vieren. Een verboden manoeuvre, maar de Brugse politie besloot eerder al dat door de vingers te zien. "De euforie van het moment kon die veldbestorming nog enigszins verantwoorden. Er waren duizenden mensen die op de grasmat stonden. Daar kunnen we dus moeilijk proces-verbaal voor opmaken", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.





Toch kan niet iedereen met een gerust hart slapen. De politie is nu namelijk wél van plan actie te ondernemen tegen de heethoofden die de bezoekende fans ostentatief gingen provoceren voor de tribune van Beerschot-Wilrijk. Zich daarvoor verstoppen achter de euforie van het moment, is volgens de korpschef een flauw excuus. "Het kan niet door de beugel dat supporters op het veld de tegenpartij uitdagen. Dat is een belangrijk verschil met gewoon feest vieren", zegt Van Nuffel. De camerabeelden spreken dan ook voor zich: een groepje groen-zwarte supporters maakte het wel heel bont en daagde de bezoekers op verscheidene manieren uit.





Stadionverbod

Ook op televisiebeelden was duidelijk te zien hoe een deel van de thuisaanhang enkel oog had voor de supporters van Beerschot. Het bekijken van alle beelden zal heel wat tijd in beslag nemen. "De beelden zullen een grote hulp zijn bij het identificeren. Nu is dat nog niet gebeurd. Onze diensten moeten de tijd krijgen om alles te bekijken. Maar voor de duidelijkheid: we gaan hier zeker mee door", aldus de korpschef. Als de politie erin slaagt de heethoofden te identificeren, riskeren die een sanctie. De meest voor de hand liggende straf is een stadionverbod. De politie van Antwerpen zal dan weer kunnen beschikken over beelden uit het bezoekersvak. Voor hen kan dat belangrijke informatie opleveren over de heethoofden van Beerschot. Een verantwoordelijke voor de vernielingen op en rond het veld zal de Brugse politie voorlopig niet zoeken. Daarvoor is eerst een klacht van Cercle of Club Brugge nodig. De Vereniging liet al verstaan de schade aan de grasmat en het materiaal te zullen betalen.