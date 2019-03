Moet er nog wind zijn? Brandweer krijgt ruim 750 meldingen van stormschade: “Uitzonderlijk veel” Mathias Mariën

16u37 0 Brugge De hulpverleningszone 1 heeft de voorbije twee dagen ruim 750 oproepen ontvangen van stormschade in de regio. Een uitzonderlijk hoog aantal. In de meeste gevallen ging het om omgevallen bomen. In Brugge alleen al waren er dat 70. “Gewonden vielen er gelukkig niet”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Wind, wind en nog eens wind: wie zondag of maandag buitenkwam, kon er nauwelijks aan ontsnappen. De gevolgen lieten zich raden. De hulpdiensten hadden de handen vol met het opmeten van de schade. Maandagmiddag stond de teller bij de brandweer van hulpverleningszone 1 op ruim 750 oproepen. De meesten daarvan kwamen zondag binnen, al waren er dat maandag ook ruim 110. “Dat is uitzonderlijk veel”, zeggen ze daar. De zone omvat 17 West-Vlaamse gemeenten: Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Geen gewonden

De meeste oproepen gingen over weggewaaide dakpannen en ontwortelde bomen. Ook heel wat zonnepanelen moesten het afleggen tegen de rukwinden. De brandweerlieden hadden vooral zondag de handen vol en beleefden de drukste dag in jaren. Dat komt vooral omdat het om een heftige storm in een korte tijdspanne ging. De meeste bomen sneuvelden in Brugge: daar kwamen zeventig meldingen binnen. In de Doornstraat viel een boom met de kruin op een villa. Opvallend: dat gebeurde vlak bij de plaats waar vorig jaar nog een boom op een huis viel. De schade was daar toen wel veel groter. Al was dat incident maar een fractie van de totale ellende. “Tussen zondagmiddag en -avond kregen we maar liefst 260 meldingen binnen van stormschade”, duidt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Dat ging van losliggende dakpannen tot de bekleding van Carrefour in B-park die loskwam en in het rond vloog. Ook het dak van Bombardier begaf het onder de wind. Verder sloot de politie gevaarlijke plaatsen waar bomen of takken dreigden te vallen af voor voorbijgangers. Door de hevige windstoten werd zondag zelfs het Brugs Belfort ontruimd. Vijftig bezoekers werden verzocht naar buiten te gaan. “Gelukkig vielen er nergens gewonden”, laat de politie nog weten. Ze raden de mensen ook aan om foto’s te nemen van hun schade voor de verzekering. Behalve in Brugge was de ellende ook in Jabbeke en Oostkamp groot. Zo vloog de bekleding van het Ibis-hotel in Jabbeke door de straten en knapten verschillende bomen in Oostkamp. De uitbaatster van restaurant Schatteman bespaarde haar klanten heel wat leed door hen net op tijd te waarschuwen dat er bomen op de parking dreigden te waaien. Enkele minuten later was dat effectief het geval.

Nummer overbelast

De groendienst van Brugge had maandagochtend de handen vol. Alle ploegen – 130 man sterk – waren op pad om de schade op te meten en op te kuisen. De voorbije 48 uur probeerden heel wat mensen ook tevergeefs het speciale noodnummer 1722 te bereiken. Dat nummer komt ook uit in de noodcentrale, maar raakte op een bepaald moment overbelast. De brandweer zette echter alle middelen in en probeerde overal zo snel mogelijk ter plaatse te zijn.