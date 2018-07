Moeder zoekt dame die zich over dochter ontfermde in Pizzahut 27 juli 2018

Een Brugse vrouw is op zoek naar enkele helpers in nood die zich woensdagavond over haar en haar dochter ontfermden. Vanessa Van De Putte werd opeens onwel en raakte bewusteloos.





"Ik was samen met mijn 8-jarige dochter Ashley naar Oostende getrokken voor de voorstelling van Flashdance", vertelt Vanessa. "We gingen rond 18.15 uur eerst iets eten in de Pizzahut. Na onze bestelling wachtten we aan tafel en viel ik plots flauw. Ashley was enorm geschrokken en huilde. Een vrouw heeft zich over haar ontfermd en een Antwerpse man hield de anderen op afstand. Toen ik bijkwam was een vrouw me aan het helpen. Onze avond eindigde in het ziekenhuis waar ze vaststelden dat ik een veel te lage bloeddruk had. Ik zou nu graag nu die mensen vinden om hen te bedanken. Ze hebben mijn dochter zeer goed opgevangen want zonder hen zou ze daar zeker volledig het noorden kwijt geweest zijn. Onze avond was wel helemaal om zeep, maar gelukkig kreeg ik van de marketingafdeling twee nieuwe tickets voor Flashdance. Volgende week hernemen we dan onze moeder-dochteravond."





Wie zich herkent in het verhaal kan contact opnemen met Vanessa via Facebook.





