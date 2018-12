Moeder verkeersdode gaat beklaagde te lijf in Brugse politierechtbank Beklaagde had net voordien vrijspraak gevraagd voor onopzettelijke doding Mathias Mariën

01 december 2018

09u42 0 Brugge De moeder van Mustafa Al-Furaiji (19), die in 2015 om het leven kwam bij wat wellicht een straatrace was, heeft in de rechtbank haar zelfbeheersing verloren. Ze greep de beklaagde, die bij het ongeval betrokken was, bij de keel.

Het dodelijk ongeval van 4 november 2015 waarbij Mustafa Al-Furaiji (19) uit Oostende het leven liet, werd gisteren in de rechtbank behandeld. Mustafa verloor die bewuste avond de controle over zijn stuur in een bocht op de Brugse Baan in Vlissegem en belandde in de gracht. Enkele ogenblikken later verloor zijn collega en beste vriend M.H. (22) in dezelfde bocht de controle over zijn stuur. Zijn wagen knalde tegen de wagen van Mustafa. De tiener kroop na de klap uit zijn auto, maar verdronk in de gracht, wellicht versuft door de klap. Al is daar discussie over.

Precieze tijdstip

Volgens de vaststellingen destijds zouden de vrienden een straatrace gehouden hebben. "Maar dat ontkent mijn cliënt", aldus de advocaat van M.H. "Mijn cliënt is niet verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer. De deskundigen kunnen niet bepalen wanneer het slachtoffer precies uit de wagen is gestapt. Dat kan ook vóór de botsing zijn geweest. Op de vraag waar en wanneer Mustafa juist is verdronken, zal wellicht nooit een antwoord komen." Ook de beklaagde zelf kwam aan het woord. "Ik heb Mustafa op geen enkel moment in of rond de wagen gezien. Pas na een uur vonden de hulpdiensten hem terug", sprak M.H., een Oostendenaar van Afghaanse afkomst.

Woedend

Op het einde van het proces sprak de moeder van Mustafa de beklaagde aan. Ze wilde duidelijkheid. Maar de vrouw verloor uiteindelijk haar zelfbeheersing en greep de beklaagde woedend bij de keel. Een politieagent en enkele familieleden moesten tussenbeide komen. De politierechter besloot de zitting even te schorsen om de gemoederen te laten bedaren. Er volgt een uitspraak op 11 januari. Het Openbaar Ministerie besloot geen gevolg te geven aan de ‘aanval’ van de hysterische vrouw.