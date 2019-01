Moeder van Mikey was zwanger op moment dat haar zoon werd doodgestoken: “Het doet pijn dat hij z'n zusje nooit heeft gezien” Siebe De Voogt

30 januari 2019

08u38 2 Brugge In het Brugse assisenhof is de derde procesdag van start gegaan rond de dodelijke steekpartij van 4,5 jaar geleden op de Brugse Markt. Steven Van Geel (26) en Suleyman Betelguiriev (25) staan terecht voor de dood van Mikey Peeters (19). De jonge Bruggeling werd in de nacht van 29 op 30 mei 2014 om het leven gebracht met 6 messteken. Volg alles hier.

De moeder van Mikey was op het moment dat haar zoon doodgestoken werd, zwanger van een meisje. De jonge Bruggeling zou peter worden. “Het doet pijn dat Mikey zijn zusje nooit heeft kunnen zien”, vertelde Lesley Lecluyse (47). “Hij had al cadeautjes voor haar gekocht. Onze dochter is nu 4 jaar en ziet haar broer soms op televisie. Ze vraagt dan waarom hij niet uit het scherm kan komen om met haar te spelen.”

Mikey’s moeder kreeg de avond van de feiten nog een sms’je van haar zoon. “Hij was z'n sleutel vergeten en vroeg om de deur open te laten. Toen hij niet thuiskwam, wist ik meteen dat er iets gebeurd was.” Volgens de vrouw had Mikey nooit problemen tijdens het uitgaan. “Daar heb ik helemaal geen weet van. Mikey kon niet tegen onrecht. Die twee jongens (Betelguiriev en Van Geel, red.) moeten die nacht iets geroepen hebben. Ik ben daar honderd procent zeker van. Mijn zoon is hen achterna gelopen om het mes af te nemen en zeker niet om te vechten.”

Lesley Lecluyse omschreef Mikey als een sportieve jongen die bijzonder hard kon werken. “Sinds zijn tweede speelde hij basketbal en hij is er nooit mee gestopt. Het leren ging niet goed, maar in de praktijk was Mikey super. Hij volgde de richting Hotel. De avond voor de feiten had hij nog met de vader van z'n vriendin Meggie gewerkt op een communie. Toen hij een dag later wilde uitgaan, vroeg ik hem nog of hij niet beter zou thuisblijven. Hij had immers zo hard gewerkt.”

Aan de vader van Mikey vroeg meester Vermassen of het klopt dat Steven Van Geel in de gevangenis bedreigd werd “door familie van het slachtoffer”. Met z’n verklaring doelde de Leuvenaar op de zus van Mikey’s stiefmoeder. Zij is in de gevangenis werkzaam. “Ik denk niet dat die vrouw dat voor mijn mooie ogen zou doen”, stelde Steven Peeters. “Wij hebben zelfs geen contact met haar.” Op de vraag wat hij vond van de vlucht van Suleyman Betelguiriev, antwoordde Mikey’s vader niet. “Ik zou veel woorden willen zeggen, maar dat zal ik niet doen. Die hou ik beter voor mezelf.”

Wil voortvluchtige terugkeren?

Woensdagmorgen had Zelimkhan Betelguiriev (57), de vader van de voortvluchtige dader Suleyman, tijdens z’n getuigenis gezegd dat zijn zoon naar België wil terugkeren. “Hij wil zichzelf aangeven, maar is bang”, vertelde de man. Op vraag van procureur-generaal Serge Malefason bevestigde vader Betelguiriev dat hij z'n zoon enkele weken geleden nog zag in Tsjetsjenië. Hij gaf ook het adres waar Suleyman zou verblijven. “Wat hij daar doet voor de kost, weet ik niet. Ik ben m’n eigen vader gaan opzoeken in Tsjetsjenië. Suleyman kwam toen ook langs. We hebben hem beiden gezegd dat hij zich moest aangeven. Hij zei dat hij dat wou doen, maar te bang is. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat iemands leven afnemen niet kan in deze wereld. Hij leek het te begrijpen en heeft het heel moeilijk nu.”

Zelimkhan Betelguiriev voerde Suleyman de dag na de feiten zelf naar Oekraïne. “Hij had me enkel gezegd dat hij betrokken was geweest in een vechtpartij. Tijdens de rit heeft hij bijna de ganse tijd geslapen op de achterbank. Ik hem meermaals geprobeerd om hem te doen praten, maar dat lukte niet. Pas toen ik terug was, heb ik te horen gekregen wat er echt gebeurd was. Of Suleyman me bedreigd heeft om hem naar Oekraïne te voeren? Ik wil mijn eigen zoon niet beschuldigen, maar ik wil wel zeggen dat ik eigenlijk bang ben van hem.”

Erg koppige jongen

Suleyman Betelguiriev was volgens z’n vader een erg koppige jongen. “Bij een vechtpartij wilde hij nooit stoppen. Hij is ook eens van school geschopt. Ik voelde dat er iets verkeerd zou gaan. Ik heb hem gepusht om in het leger te gaan. Hij is daar uiteindelijk 1 jaar gebleven.” Op vraag van Jef Vermassen bevestigde de man dat zijn zoon ooit het plan had om in Syrië te gaan strijden. Hij gaf ook toe dat Suleyman intussen in Tsjetsjenië getrouwd was. Met zijn Tsjetsjeense vrouw kreeg hij in september 2017 een kind. “Ik was tegen het huwelijk, maar ben toch geweest. Echt welkom was ik er echter niet. Of zijn vrouw de dochter is van een hoge magistraat? Dat denk ik niet.”

Voorzitter Willem De Pauw wees vader Betelguiriev tijdens zijn getuigenis terecht. “U hebt samen met uw familie gastvrijheid gekregen in ons land op het moment dat het in Tsjetsjenië oorlog was (de familie Betelguiriev vluchtte rond het jaar 2000 naar België, red.). U hebt Suleyman naar Tsjetsjenië gevoerd, zodat wij er niet aan kunnen. Ik hoop dat u begrijpt dat dat een bittere pil is om slikken voor de samenleving en de familie van het slachtoffer in het bijzonder.”

Excuses

De vader van Suleyman bood op het einde van z'n getuigenis z’n verontschuldigingen aan bij de familie van Mikey, in de plaats van z'n zoon. De familie van Mikey reageerde verbolgen. “We zullen zijn verontschuldigingen nooit aanvaarden”, stond z’n vader plots recht in de zaal. “Hij heeft z'n zoon geholpen om te vluchten. Dat hij z'n woorden dus maar snel inslikt.”