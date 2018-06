Moeder sterft bij dodehoekongeval VRACHTWAGEN SLEURT 35-JARIGE FIETSSTER METERS MEE MATHIAS MARIËN

27 juni 2018

02u42 0 Brugge De 35-jarige Marie- Thérèse C., moeder van twee kinderen, is gisterochtend om het leven gekomen bij een dodehoekongeval langs de Scheepsdalelaan in Brugge. Een vrachtwagen sleurde de fietsster enkele meters mee.

Het vreselijke ongeval gebeurde even na 6 uur vlak bij de Scheepsdalebrug in Brugge. Marie-Thérèse C. reed met haar fiets richting Ezelpoort, toen het aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Leopold I-laan met de Scheepsdalelaan verkeerd liep.





De 35-jarige Brugse wou rechtdoor rijden, toen een vrachtwagenchauffeur op hetzelfde moment rechtsaf sloeg richting Leopold I-laan.





Onder de indruk

De gevolgen waren dramatisch: de trucker merkte C. niet op, waardoor de vrouw enkele meters werd meegesleurd onder de vrachtwagen. Toen de truck tot stilstand kwam, was de fietsster er al heel erg aan toe. De hulpdiensten probeerden de toestand van het slachtoffer ter plaatse te stabiliseren. Ze voerden haar uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar vocht de vrouw nog enkele uren voor haar leven. In de loop van de middag kreeg haar familie evenwel het harde nieuws te horen: Marie-Thérèse was overleden aan de gevolgen van haar verwondingen.





Vlak na het ongeval besloot het Brugs parket een verkeersdeskundige aan te stellen om de exacte omstandigheden van de aanrijding in kaart te brengen. Dat het een zware klap was, werd duidelijk toen de politie de fiets van het slachtoffer weg nam. De tweewieler was volledig verwrongen. In de tussentijd had de politie de Leopold I-laan in één richting afgesloten om de vaststellingen van de deskundige niet te hinderen. Pas na enkele uren werd de baan vrijgegeven en mocht ook de trucker die het ongeval had veroorzaakt vertrekken. De chauffeur van de vrachtwagen was danig onder de indruk. Volgens het parket van Brugge is het oordeel van de deskundige duidelijk. "Het gaat om een typisch voorbeeld van een dodehoekongeval", klinkt het.





Dicht bij huis

De Brugse vrouw woonde even verderop van de plaats van het ongeval. Het zou gaan om een moeder van twee kinderen. Het ongeval krijgt binnen enkele maanden mogelijk nog een staartje in de politierechtbank.