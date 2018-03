Moeder gepeste jongen (10) stapt naar politie KRISTA GALLE VINDT DAT SCHOOLDIRECTIE TE WEINIG DOET

31 maart 2018

03u06 0 Brugge Een moeder van een tienjarige jongen heeft bij de politie van Brugge klacht ingediend na pesterijen op school. Volgens Krista Galle wordt Daan al ruim een maand gepest, geslagen en geschopt. "De directie doet veel te weinig", zegt de vrouw.

De 10-jarige Daan is al enkele dagen niet meer naar basisschool De Lenaard in Dudzele geweest. Niet omdat hij ziek is, wél omdat hij niet meer durft. "Ik word te veel gepest", zegt de jongen zelf. Mama Krista Galle kon de situatie niet meer aanzien en stapte naar de politie. Daar bevestigen ze de aangifte. Het gezin uit Dudzele hoopt dat de tussenkomst van de politie soelaas zal brengen.





Achtervolgd

"De pesterijen zijn al een maand aan de gang", zucht Krista. "Daan kwam eind februari thuis met blauwe plekken aan zijn hoofd. 'Jongens uit het zesde leerjaar hebben mijn hoofd tussen de wc-deur geklemd. Maar zeg alstublieft niks tegen de directeur. Anders zouden ze me weten te vinden', zei hij vol schrik. Als moeder vind ik dat natuurlijk verschrikkelijk."





De voorbije weken kreeg de jongen volgens Krista verscheidene keren schoppen en slagen. Daan zelf, die in het derde leerjaar zit, zegt dat een groepje jongens uit het zesde leerjaar achter de pesterijen zit. "Na de eerste keer ben ik naar de schooldirectie gestapt om de situatie aan te kaarten", zegt Krista. "De pesterijen binnen de schoolmuren stopten, maar eenmaal buiten op straat deden ze gewoon verder. Ze wachtten Daan op en maken hem bang. Vorige week nog keerde hij uit schrik terug naar huis. Dat groepje liep hem gewoon achterna tot aan onze voordeur."





Even werd gedacht om te veranderen van school, maar dat plan liet het gezin snel varen. Zeker omdat Daan nog maar sinds 1 januari in Dudzele op school zit. "We zijn verhuisd uit Antwerpen, maar alles ging echt vlot. Daan komt goed overeen met iedereen uit zijn klas. Ik snap echt niet waarom ze hem pesten", zegt de moeder.





Volgens Krista Galle onderneemt de schooldirectie te weinig actie. Bij basisschool De Lenaard ontkennen ze dat. Om deontologische redenen kunnen ze daar niet alles kwijt over de zaak. "Meteen na de eerste signalen zijn we dit wél van heel nabij beginnen opvolgen", verduidelijkt directeur Bart Maene.





Bemiddelaar

"Onze school doet elke dag enorme inspanningen om de kinderen respectvol met elkaar te laten omgaan. We doen bovendien aan preventie tegen pesten. Maar voor we effectief kinderen zouden straffen, moeten we duidelijk weten wat er aan de hand is", aldus de directeur. "We zijn nog steeds vragende partij voor een constructief gesprek met een bemiddelaar."