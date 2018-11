Moeder en dochter beginnen webshop met 'persoonlijke' cadeauboxen 07 november 2018

02u22 27 Brugge Een moeder en dochter uit Zeebrugge zijn gestart met een webshop waarmee ze cadeauboxen aanbieden. Een soort Bongobon dus, maar dan gepersonaliseerd. "We hopen in de toekomst een ruim gamma te hebben. Voorlopig mikken we vooral op jonge mama's en papa's", zeggen Katrien Lefever en dochter Emily.

Aan ambitie geen gebrek bij Katrien (51) en Emily (25). De mama is zelfstandig boekhoudster en haar dochter probeert haar weg te zoeken in de journalistiek. Tussendoor houden ze zich ook nog bezig met de grote Sintactie in Zeebrugge waarmee ze speelgoed inzamelen. Die actie loopt als een trein. Toch hebben beide dames nog de tijd gevonden om een eigen bedrijfje uit te grond te stampen: 2drops. "Het was al langer mijn droom om een eigen webshop te beginnen. Emily heeft het concept helemaal op punt gezet. Het lijkt misschien simpel, maar alles samen zijn we daar enkele maanden mee bezig geweest", vertelt Katrien.





"Onze cadeauboxen zijn volledig gepersonaliseerd én bevatten ecologisch verantwoorde producten", verduidelijken de dames. Voorlopig mikken ze vooral op jonge gezinnen. "Emily is zelf net moeder geworden van een dochter en weet dus perfect wat jonge mama's en papa's nodig hebben", zegt Katrien trots. "Al is het in de toekomst wel de bedoeling om ons assortiment uit te breiden. Denk maar aan kerstcadeautjes, het net behalen van je rijbewijs, verjaardagen, diploma-uitreikingen... De mogelijkheden zijn enorm." Wie meer wil weten, kan terecht op de webshop www.2drops.be.





(MMB)