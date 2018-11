Moeder dodelijk verkeersslachtoffer vliegt beklaagde naar de keel in Brugse politierechtbank Jonge Oostendenaar (22) had net voordien vrijspraak gevraagd voor onopzettelijke doding Mathias Mariën

30 november 2018

13u37 0 Brugge De moeder van een dodelijk verkeersslachtoffer is deze ochtend helemaal door het lint gegaan in de Brugse politierechtbank. De vrouw richtte zich op het einde van het proces tot de beklaagde met een paar vragen, waarna ze haar zelfbeheersing verloor en hem naar de keel vloog. Politie en familieleden moesten uiteindelijk tussenbeide komen. Vlak voordien had de moeder gehoord dat de beklaagde, nota bene de beste vriend van het slachtoffer, de vrijspraak vraagt voor de onopzettelijke doding van haar zoon.

Het proces rond het dodelijk ongeval van 4 november 2015 waarbij Mustafa Al-Furaiji (19) uit Oostende stierf, was nochtans sereen begonnen. De vader van het slachtoffer sprak de rechter toe en vroeg om eindelijk duidelijkheid te scheppen over de omstandigheden waarin Mustafa stierf. Het gaat dan ook om een complex dossier waarbij twee ongevallen op korte tijd gebeurden. De 19-jarige Oostendenaar met Iraanse afkomst was die bewuste avond op de terugweg van zijn werk in Zeebrugge, toen het langs de Brugse Baan in Vlissegem bij de Haan fout liep. Mustafa vloog aan hoge snelheid door de bocht en belandde in de gracht. Enkele ogenblikken later verloor zijn collega en beste vriend M.H. (22) in dezelfde bocht de controle over het stuur. Beide wagens kwamen daardoor in aanraking met elkaar. Over wat er daarna precies gebeurde, bestaat tot op vandaag veel discussie. Vast staat dat de brandweer het lichaam van Mustafa pas een uur later terugvond in de gracht op korte afstand van zijn wagen. De tiener was vermoedelijk uit zijn wagen gekropen en verdronken in de gracht. Door de tweede klap zou hij versuft geweest zijn en daardoor zichzelf niet kunnen gered hebben.

Onopzettelijke doding

Volgens het Openbaar Ministerie is er na heel wat onderzoek wel degelijk een causaal verband tussen het overlijden van Mustafa en de twee ongevallen. Volgens de vaststellingen destijds zouden de vrienden een straatrace gehouden hebben. “Maar dat ontkent mijn cliënt. Van een race was geen sprake. Hij blijft trouwens volhouden dat er ongeveer een kilometer afstand tussen hun wagens zat”, aldus meester Kris Vincke, die de belangen van de beklaagde verdedigt. Dat er wel degelijk sprake was van onaangepaste snelheid, bestond in de rechtbank evenwel weinig tot geen discussie over. Wél vraagt beklaagde M.H. de vrijspraak voor de onopzettelijke doding van Mustafa. “Zoals het dossier nu is, kunnen we niet zeggen dat mijn cliënt mee de dood van het slachtoffer veroorzaakte”, aldus meester Vincke. “Ik ga niet akkoord dat Mustafa zonder de tweede klap niet in het water zou terecht gekomen zijn. Er zijn nog heel wat vraagtekens in deze zaak. De deskundigen kunnen niet bepalen wanneer het slachtoffer precies uit de wagen is gestapt. Dat kan ook al vóór het tweede ongeval gebeurd zijn. De ongevallen zijn wat ons betreft volledig onafhankelijk van elkaar. Op de vraag waar en wanneer Mustafa juist is verdronken, zal wellicht nooit een antwoord komen. Maar volgens ons is het dus absoluut niet bewezen dat het door het tweede ongeval kwam.” Ook de beklaagde zelf kwam aan het woord. “Meteen na het ongeval wisten we dat het de wagen van Mustafa was. Maar we hebben hem op geen enkel moment in of rond de wagen gezien. Pas na een uur vonden de hulpdiensten hem terug”, sprak M.H., een Oostendenaar van Afghaanse afkomst.

Moeder door het lint

Op het einde van het proces sprak de moeder van het dodelijk slachtoffer de beklaagde toe. Ze wilde duidelijkheid over het ongeval en vroeg M.H. om antwoorden. De jongeman was bereid om buiten de rechtszaal een gesprek aan te gaan, waarna de vrouw plots door het lint ging. Ze greep de beklaagde vast bij de keel en werd hysterisch. Een politieagent en enkele familieleden probeerden de vrouw tevergeefs los te krijgen. Uiteindelijk konden ze haar toch van de beklaagde halen en naar buiten brengen. Daar kreeg ze de nodige verzorging voor haar hyperventilatie. De politierechter besloot daarop de zitting even te schorsen om de gemoederen te bedaren. De uitspraak volgt op 11 januari.