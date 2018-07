Model meteen op plaats 5 bij sp.a 10 juli 2018

De Brugse sp.a verrast met Florian De Leersnyder (31) als kersvers kandidaat op topplaats 5 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij van burgemeester Renaat Landuyt strikte het reclamemodel als onafhankelijke kandidaat. Hij vervangt Sammy Roelant, die aangaf door gezondheidsredenen niet deel te nemen. De Leersnyder was de voorbije jaren te zien in tal van reclamespots op tv, onder meer voor drank- en voedingsproducten. Hij maakte ooit reclame voor het watermerk...Spa. Naast model is hij marketingmanager voor een beursgenoteerd bedrijf.