Modderspoor in Stationsweg 07 maart 2018

De Brugse brandweer heeft gistermorgen met een sproeiwagen een modderspoor opgeruimd in de Stationsweg, net onder de brug van de A11. Een vrachtwagen was er even in de berm gereden, waardoor een dikke laag modder op de weg belandde. Het asfalt lag er over een lengte van 100 meter gevaarlijk glad bij. (SDVO)