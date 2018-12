Modder en regen houden 6.500 lopers Warmathon niet tegen: straks is opbrengst bekend Redactie

23 december 2018

19u12 0 Brugge Regen, kou, wind en modder hebben 6.500 deelnemers aan de Warmathon in Brugge niet tegengehouden. In het Tillegembos in Brugge vonden ze een parcours van 2,8 kilometer op maat. De drukte was navenant: de Warmathon was al vooraf helemaal uitverkocht. Om 20 uur is de opbrengst bekend.

De locatie sprak dit jaar wat minder tot de verbeelding. De voorbije jaren werd telkens voor de buurt rond het Minnewaterpark gekozen. Het Tillegembos aan de rand van de stad is wat minder feeëriek, al moet gezegd dat het evenement jaar na jaar uitgebreider wordt. Het evenementendorp was duidelijk veel groter dan de voorbije edities. Minpuntje voor de organisatie: op zowat hetzelfde moment vond de match tussen Club Brugge en FC Antwerp plaats in het Jan Breydelstadion. De omgeving van het Tillegembos vormt voor veel voetbalsupporters de vaste plek om te parkeren. Daardoor werd het een uur voor en een uur na de match erg druk in de buurt van de Torhoutse Steenweg.

De deelnemers aan de Warmathon mochten zelf hun goede doel kiezen, net als het aantal rondjes dat ze aflegden in het bos.

