Miss uit Puerto Rico bezoekt Brugge: “Fantastische stad” Bart Huysentruyt

16 april 2019

14u25 0 Brugge De laureate van Miss Supranational 2018 Valeria Vazquez bracht dinsdag een bezoek aan Brugge.

De jongedame uit Puerto Rico kwam op uitnodiging van de website Missitems.be naar de Breydelstad. Bruggeling Filip Vanden Berghe leidde de Zuid-Amerikaanse schone rond, in gezelschap van André Sleigh, het creatieve brein achter Miss Supranational. “Daar doen tachtig landen aan mee. Het is daarmee één van de grootste missverkiezingen ter wereld", zegt Vanden Berghe. “Ook ons land stuurt elk jaar een kandidate naar de wereldfinale. Dankzij die connecties komt de laureate van 2018 drie dagen genieten van ons land.” In Brugge kwam Valeria Vazquez onder meer bier, frietjes, chocolade en wafels proeven. Ze wandelde langs de bekende toeristische plaatsjes zoals de Vismarkt, Burg en Rozenhoedkaai en kreeg een rondleiding in brouwerij Bourgogne des Flandres en het Frietmuseum. “Brugge is een fantastische stad", vond ze. “Ik heb er heel erg van genoten.”