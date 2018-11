Minstens evenveel cruiseschepen in 2019 21 november 2018

Er meren in 2019 minstens evenveel cruiseschepen aan in de haven van Zeebrugge als de voorbije jaren. Dit jaar waren er 142 cruiseschepen in Zeebrugge. Voor volgend jaar staat een gelijk aantal schepen klaar. "Het zal opnieuw een topjaar worden", concludeert provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA), die de cijfers opvroeg. Om de cruiseschiptoeristen meer te spreiden over de hele provincie is een excursieaanbod vanuit de nieuwe cruiseterminal in Zeebrugge ontwikkeld. Verschillende steden en gemeenten zoals Veurne, Kortrijk, Waregem, Ieper, Damme en Blankenberge hebben hun akkoord gegeven om hieraan mee te werken. Ook de Atlantic Wall en het Zwin zijn in het aanbod opgenomen. "Een goede zaak", vindt Himpe. "De nieuwe cruiseterminal zal in elk geval een katalysator zijn."





(BHT)