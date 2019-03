Minstens 450 leerkrachten staken mee in regio Brugge MMB

19 maart 2019

18u23 0 Brugge De staking in de scholen zal woensdag voelbaar zijn in heel wat scholen in de regio. Alleen al in de omgeving van Brugge staken naar schatting 450 leerkrachten.

“Dit aantal zal woensdag zelf alleen nog maar stijgen”, zegt vakbondsafgevaardigde Koen Hallaert, zelf leerkracht in Wonderwijs. De ouders van de leerlingen zijn door de directies wel al ruim op voorhand ingelicht of de lessen al dan niet doorgaan. Kinderen van De Klimtoren in Jabbeke bijvoorbeeld mogen een halve dag thuisblijven indien gewenst omdat ze de lessen niet kunnen garanderen. Voor wie wel naar school komt, wordt opvang voorzien. Dat is ook zo in nagenoeg alle scholen waar gestaakt wordt.