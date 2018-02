Minister Joke Schauvliege: "Stadiondossier Brugge zal overeind blijven" 01 februari 2018

02u35 0

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) verwacht dat het Brugse stadiondossier overeind zal blijven, ondanks de beroepen van onder meer bedrijfsleiders Paul Gheysens en Joris Ide. Dat heeft ze gezegd in de commissie voor Ruimtelijke Ordening. "Het dossier is juridisch sterk opgesteld. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn zoveel betrokken partijen en partners dat we ons werk goed moesten doen. Ik verwacht dat het dossier tegen een stootje kan."





Axel Ronse (N-VA) vroeg of de minister plannen had om te gaan bemiddelen met de grondeigenaars. Een oproep die zijn partijgenoot Pol Van Den Driessche eerder al gelanceerd had, maar waar Schauvliege niet op ingaat. "Men zou mij partijdigheid kunnen aanwrijven en dat is niet de bedoeling."





Minister Schauvliege is ook niet van plan om het stadiondossier te ontkoppelen van het GRUP, dat ook van belang is voor heel wat andere sites. Ondernemersvereniging Voka wees op het bestaan van die procedure, die andere zones van het juridisch getouwtrek zou kunnen vrijwaren. (BHT)





Meer over Joke Schauvliege

politiek