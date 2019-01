Minister Geens: “Nog dit jaar nieuwe douches en riolering in gevangenis van Brugge” Bart Huysentruyt

24 januari 2019

14u07 0 Brugge Nog dit jaar krijgt de gevangenis van Brugge nieuwe elektrische poorten, nieuwe riolering en nieuwe douches. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geantwoord op een vraag van Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a).

Ze stelde zich vragen over de “middeleeuwse omstandigheden” waarin gedetineerden moeten leven. “Een grondige renovatie dringt zich op”, zegt Lambrecht. “Er zouden maar liefst 86 dringende reparaties nodig zijn. In de keuken zou bijna niks meer werken, waardoor beroep wordt gedaan op een externe firma voor de maaltijden. De wasserij heeft haar beste tijd gehad en de riolering is aan vernieuwing toe.” Bevoegd minister Koen Geens bracht onlangs een bezoek aan de gevangenis van Brugge en betreurt de ernstige gebreken. “Er werden al renovatiewerken uitgevoerd of ze staan gepland. Weldra start de renovatie van de hoofdriolering, ten belope van 1,8 miljoen euro. De vervanging van alle elektrisch aangedreven poorten voor 5,8 miljoen euro, moet klaar zijn tegen augustus. De vernieuwing van een deel van de wasserij is ook voor dit jaar, net als de voortzetting van de vernieuwing van de douches. Er is dit jaar de lancering van een studieopdracht voor de totaalrenovatie van de waterinstallatie en de buitenaanleg, zoals de wandelingen en de omheiningen. Ten slotte zullen nog dit jaar de nodige aanpassingswerken in de keuken worden uitgevoerd.”