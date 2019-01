Minister De Crem belooft meer steun in strijd tegen transmigranten BHT

23 januari 2019

17u22 0 Brugge Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) belooft meer steun in de strijd tegen transmigranten en mensensmokkelaars. Dat heeft hij gezegd tijdens een werkbezoek met West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé in Zeebrugge.

Onlangs raakte bekend dat 7.020 transmigranten werden aangetroffen in 2018, de meesten daarvan in Zeebrugge. Bij een harde brexit dreigen vrachtwagenchauffeurs lang te moet wachten aan de haven, wat mensensmokkelaars in de kaart speelt. Transmigranten kunnen profiteren om in vrachtwagens te klimmen in de hoop om zo in Groot-Brittannië te geraken. Minister De Crem beloofde dat er op korte termijn meer steun komt. “Er is op de ministerraad beslist om veertig extra mensen naar hier te sturen, zowel in het geval van een harde of zachte brexit en zowel voor douane als bij de politiediensten. Ook aspiranten van de politieschool zullen exclusief toebedeeld worden aan West-Vlaanderen”, zegt hij.