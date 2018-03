Minister Crevits doet poëtische toer van scholen 21 maart 2018

02u23 0 Brugge Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bracht gisteren een bezoek aan vier verschillende Brugse scholen. Ze kwam onder meer langs in het VTI en in basisschool Sint-Lodewijks in Christus-Koning.

Het bezoek stond er in het teken van de actie Poëziesterren 2018. De Poëziesterren is een publieksprijs waarbij leerlingen uit de kleuter- en de lagere school hun favoriete gedicht kiezen. De gedichten komen uit recente poëziebundels. Meer dan 32.000 leerlingen kozen gisteren hun favoriete gedicht. De keuzes van alle kinderen van alle deelnemende scholen bepalen de definitieve winnende gedichten.





Die worden in mei bekend gemaakt en op poster geplaatst.





"Ook onze leerlingen van vier leerjaren hebben hun favoriete gedicht gekozen", zegt boekenjuf Frie Ceyf.





Zij was drie jaar geleden nog één van de laureaten voor de prijs van de Beste Boekenjuf en leidde de minister in de basisschool rond.





"De minister kon op die manier ook eens kennismaken met de werking van de school."





Later liep Crevits ook nog langs bij de KU Leuven, campus Brugge in de Spoorwegstraat, waar ze een bewegingslabo opende. (BHT)