Minister Ben Weyts wil houden van dolfijnen in gevangenschap verbieden: einde voor Brugs Dolfinarium? Mathias Mariën

24 maart 2019

14u38 0 Brugge Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is voorstander om het houden van dolfijnen in gevangenschap te verbieden. Hij wil daarvoor het debat openen en wijst daarvoor naar de leefomstandigheden van de dieren. Dat betekent mogelijk slecht nieuws voor het Brugs Dolfinarium, de enige plek in Vlaanderen waar de zoogdieren nog in gevangenschap leven. “Moeten we dit blijven tolereren puur voor ons plezier? Ik pleit voor een uitdoofbeleid”, aldus Weyts.

Minister Ben Weyts lanceerde zijn idee zondagochtend tijdens ‘De Zevende Dag’. Daarin was hij opvallend streng. “Het houden van dolfijnen in gevangenschap heeft geen enkel nut. We laten die dieren kunstjes doen in ruil voor een paar dode vissen”, stak Weyts van wal. “Dolfijnen zijn stressgevoelige en hyperintelligente dieren. Nu worden ze in een bassin gehouden terwijl ze in het echte leven 60 kilometer per dag afleggen en hun natuurlijke habitat 125 vierkante kilometer groot is. Moeten we dat blijven tolereren puur voor ons plezier? Het debat hierover moet zeker gevoerd worden.”

Uitdoofbeleid

De minister benadrukte dat er nog geen concrete plannen op tafel liggen, maar wil dat er op zen minst over nagedacht wordt. Over de dolfijnen wordt ook niet gesproken in het nieuw ministerieel besluit over zeezoogdieren. Als het ooit zover komt, betekent dat slecht nieuws voor het Dolfinarium in Brugge, de enige plaats in Vlaanderen waar dolfijnen nog in gevangenschap leven. Ben Weyts is namelijk voorstander van een uitdoofbeleid. In dat scenario zou de huidige situatie behouden blijven, maar zouden er geen nieuwe dolfijnen meer mogen gekweekt worden én komen er geen nieuwe vergunningen meer. Het bestaande aanbod zou dus simpelweg uitdoven tot er geen dieren meer zijn. “Het is niet toevallig dat er nog maar één plek is waar dolfijnen in gevangenschap worden gehouden. We hebben al herhaaldelijk gesprekken gevoerd met het Dolfinarium in Brugge en hebben ook al normen opgelegd. Dierenwelzijn is in de huidige maatschappij heel belangrijk. Dolfijnen kunstjes laten doen omdat we dat plezant vinden, dat kan je niet maken als je dierenwelzijn ernstig neemt.” Een concrete termijn voor de plannen is er vooralsnog niet. De minister sprak zich ook niet uit tegen wanneer hij dat uitdoofbeleid zou willen ingevoerd zien.

Ontoereikend

Dierenrechtenorganisatie GAIA reageerde al op het idee van minister Weyts en steunt zijn uitspraken. “De leefomstandigheden van de dolfijnen in Brugge zijn zeer ontoereikend en veel te beperkend voor deze dieren, vergeleken met het potentieel aan gedragsontplooïing dat een leven in de vrije oceaan biedt”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. De woordvoerster van het Dolfinarium is voorlopig nog niet te bereiken voor commentaar. Vorige maand kwam het themapark al eens onder vuur te liggen omdat ze een fotoshoot voor Valentijn aanboden met de dolfijnen. Toen benadrukten ze nogmaals dat ze bij al hun activiteiten rekening houden met de dierenwetgeving én de strengste hygiënevoorschriften hanteren.