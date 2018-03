Mini Cooper gaat in vlammen op 19 maart 2018

In de Jan Britostraat in Sint-Andries is gisteren rond 10.30 uur een Mini Cooper in vlammen opgegaan.





De bestuurster had haar wagen op de parking van een bakkerij gezet en ging brood halen. Toen ze terug kwam, stond haar auto in lichterlaaie. Ook een haag naast de auto begon te branden. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen, maar de kleine auto was toen al lang verloren.





Vermoedelijk is het vuur ontstaan na kortsluiting aan de motor. De Jan Britostraat bleef een tijdje afgesloten. (BBO)