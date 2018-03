Minder vluchtelingen aangetroffen, maar aantal blijft hoog 10 maart 2018

In West-Vlaanderen heeft de politie vorig jaar 5.171 'onregelmatige vreemdelingen' of vluchtelingen aangetroffen. Dat zijn er een pak minder dan in 2016 (7.221), maar wel meer dan in 2015 (3.296).





Die cijfers maakte het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bekend na een vraag van parlementslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). De scheepvaartpolitie in Zeebrugge, de lokale politiekorpsen Brugge, Oostende, Vlas en de spoorwegpolitie registreerden vorig jaar de meeste vluchtelingen in de provincie: respectievelijk 2.104, 515, 295, 321 en 288. In de politiezone Westkust daalde het aantal vaststellingen van 520 in 2016 naar 166 in 2017. "We zijn voorzichtig positief over de algemene daling, maar moeten flexibel en alert blijven, zodat smokkelnetwerken vertrekken uit ons land. We oefenen sinds februari zware druk uit op de snelwegparkings en organiseren elke dag een grote actie op het spoor, maar merken dat er dan meer vluchtelingen de kusttram beginnen nemen", reageert het kabinet van minister Jambon.





Sinds de bewaking op de snelwegparkings werden in Jabbeke nog 24 vluchtelingen aangetroffen. In Mannekensvere waren dat er 6, in Westkerke 3. (BBO)