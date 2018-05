Minder Mobielen Centrale zoekt extra chauffeurs 15 mei 2018

De vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale van Mintus zorgen ervoor dat mensen die niet zo mobiel meer zijn zich toch vlot kunnen verplaatsen. De vrijwilligers maalden in 2017 bijna 89.000 kilometer af, goed voor zo'n 3.817 ritten. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden via het nummer 050/32.68.90 of zich aanbieden in de Barrièrestraat 13.





(PROOT)