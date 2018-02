Minder bestuurders onder invloed tijdens BOB-campagne 07 februari 2018

Na twee maanden intensief controleren op alcoholgebruik achter het stuur is het tijd voor het Brugse BOB-rapport. "Er werd tijdens de eindejaars-BOB-campagne veel meer gecontroleerd dan vorig jaar en toch hebben minder bestuurders gedronken", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. In december en januari werden 4.420 bestuurders gecontroleerd, tegenover 2.528 het jaar voordien. Er werd dit jaar voor gekozen om meer kleine acties te organiseren. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de 'sampling'-techniek, waarbij een eerste indicatie van alcohol snelle en efficiënt kan worden gedetecteerd. In Brugge bliezen 86 bestuurders of 1,95 procent positief. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar zat 2,7 procent niet nuchter achter het stuur. (MMB)