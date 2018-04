Miljoen euro om Concertgebouw op te knappen 16 april 2018

02u26 3 Brugge Vlaanderen investeert één miljoen euro in het Concertgebouw van Brugge. Dat is onverwacht geld en komt uit een pot van 8 miljoen euro, te danken aan een begrotingsoverschot van de Vlaamse regering. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) verblijdde de directie gisteren met het nieuws.

Met het geld wil het Concertgebouw een aantal mankementen aan het gebouw aanpakken. "Zo voorzien we de vervanging van de volledige verlichting", zegt directeur Katrien Van Eeckhoutte. "Ook het wifinetwerk wordt uitgebreid, delen van het sanitair worden gerenoveerd en muren worden geschilderd. Er vinden ook renovaties plaats in de zalen en de loges." Nog geen drie jaar geleden investeerde Vlaanderen samen met de stad ook al een klein miljoen euro in het Concertgebouw. De erkenning als kunstinstelling laat het Concertgebouw ook toe om de werkingssubsidie te verhogen tot 3,2 miljoen euro per jaar. "Het gebouw wordt dagelijks intensief gebruikt om artiesten alle kansen te geven en het publiek te verwennen. We zijn natuurlijk blij met dat extra geld, dat hard nodig is om het hele gebouw op peil te houden. Dat is een voorwaarde om succesvol te blijven." Het Concertgebouw opende zijn deuren in 2002 en is uitgegroeid tot een van de grootste concertorganisatoren voor klassieke muziek in Vlaanderen. (BHT)