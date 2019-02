Milieuvereniging verzet zich tegen komst kaaimuur

en breder Boudewijnkanaal Bart Huysentruyt

13 februari 2019

15u13 0 Brugge De milieuvereniging Groen vzw gaat niet akkoord met de plannen voor de verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal met inbegrip van de aanleg van een tijdelijk bouwdok. De vereniging zal voor 17 februari een bezwaarschrift indienen.

“De geplande kaaimuur en het daarbij samenhangende bouwdok en verbreding van het Boudewijnkanaal is wellicht een eerste stap om de verbreding van het Boudewijnkanaal met inbegrip van nieuwe kaaimuren op lange termijn door te trekken tot aan de A11", zegt Erik Ver Eecke van Groen vzw. “Dit zou betekenen dat heel het huidige vogelrichtlijngebied van de Dudzeelse polder gedoemd is om te verdwijnen en heel het achterhavengebied in een enorme betonvlakte wordt herschapen. De vernietiging van de rijke, bestaande biodiversiteit langs de oostelijke oever van het Boudewijnkanaal is onomkeerbaar.”

Oosterweelverbinding

Zoals bekend komt de kaaimuur van 915 meter er om stukken van de Oosterweelverbinding in Antwerpen te bouwen. Later zal de kaaimuur dan door één van de havenbedrijven (Wallenius Wilhelmsen Logistics, red.) ingepalmd worden. “Nu leidt de zogenaamde samenwerking met Antwerpen ertoe dat de Oosterweeltunnelelementen in een bouwput zouden gebouwd worden, voorzien van een diepwaterkaai die later door Wallenius zou kunnen gebruikt worden. Louter economisch gezien een handige strategie die op lange termijn catastrofale gevolgen kan hebben voor de natuur in heel de Dudzeelse Polder, maar op korte termijn al een van de meest waardevolle delen van het Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied onomkeerbaar vernietigt, waarbij een gelijkwaardige natuurcompensatie onmogelijk is", stelt Ver Eecke.