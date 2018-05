Milde werkstraf voor bestelen patiënten 19 mei 2018

Een voormalig verpleger van het AZ Sint-Lucas in Brugge moet 50 uren werkstraf uitvoeren omdat hij zes patiënten bestal. Op 12 november 2015 was op camerabeelden te zien hoe hij een portefeuille uit de handtas van een oudere vrouw haalde. Uit het onderzoek kwamen nog vijf andere diefstallen naar boven. In totaal maakte de verpleger daarbij 350 euro buit. "Zijn vrouw is invalide en het koppel kampte met financiële problemen", zegt zijn advocaat. De verpleger werd na de feiten ontslagen, maar kon een maand later aan de slag in het AZ Damiaan in Oostende. (SDVO)