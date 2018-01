Milde straf voor trucker die fietsster (75) doodreed 02u40 1

Een 57-jarige trucker uit Torhout is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en drie maanden rijverbod, waarvan twee met uitstel, na het veroorzaken van een dodelijk ongeval met een 75-jarige fietsster. Het slachtoffer uit Brugge was op 8 november 2016 op de terugweg van haar vrijwilligerswerk in een rusthuis, toen het even voor 16 uur fout liep langs de Torhoutse Steenweg in Brugge. De vrouw kwam uit de richting van Brugge gereden en wilde via de oversteekplaats aan de Quick de Expresweg kruisen. Net op dat moment kwam uit de andere richting een truck, die linksaf de oprit richting Zeebrugge wilde nemen. De fietsster werd gegrepen en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De trucker kwam zich in tranen verantwoorden voor de rechter en vroeg in eerste instantie opschorting van straf. Volgens de rechter hanteerde de man een verkeerde kijktechniek en was er sprake van een moment van onachtzaamheid. Wél hield de rechter rekening met de leeftijd van de beklaagde. Die rijdt al 37 jaar met een vrachtwagen en beschikte tot het ongeval over een blanco strafregister. Naast de voorwaardelijke celstraf en het rijverbod kreeg de trucker nog een geldboete van 600 euro. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. (MMB)