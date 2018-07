Mikken en...scoren 11 juli 2018

Wie gisteren met stress zat voor de match van de Belgen, kon bij hoge nood in het nieuwe toilet op 't Zand terecht. In de twee urinoirs van het nieuwe openbaar toilettencomplex op 't Zand, aan de kant van het Concertgebouw, staan sinds een paar dagen twee voetbaldoelen met een bal aan een touwtje. Wie goed 'mikt', kan zo toch een paar keer de netten doen trillen... Meer over het WK vindt u op pagina 16.





(BHT)