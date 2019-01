Might Be in de studio voor eerste EP Bart Huysentruyt

15 januari 2019

15u14 0 Brugge De Brugse poprockband Might Be brengt tussen maart en april hun eerste EP uit.

De jonge band bestaat uit Jente Neels (zang), Gillan Vandecasteele (gitaar), Sanoj Rijal (bas) en Henri Vervaeke (drum). Ze spelen amper vijf maanden samen. De muzikanten zijn beïnvloed door artiesten zoals Amy Winehouse, Pretty Reckless en Beth Hart. Ze repeteren wekelijks in het Entrepot en hebben intussen hun eerste optredens achter de rug. “Eind februari trekken we de studio in om de opnames te starten", zegt frontvrouw Jente Neels. “Daarvoor kozen we de Closed Session Recording studio in Roeselare. Man achter de knoppen is Kristof Maes, die al samenwerkte met Channel Zero en Tim Vanhamel van Millionaire. Het is de eerste samenwerking met Kristof.”

Op de EP komen vijf songs: 3 rockplaten en 2 akoestische nummers. De band schreef hun debuut helemaal zelf. De teksten nam zangeres Jente Neels voor haar rekening. Vooruitbestellen kan op mightbe1@outlook.com of een berichtje sturen op de Facebookpagina van Might Be.