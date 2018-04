Michel mag naar WK triatlon in Australië 04 april 2018

02u35 0

Dankzij een glansrijke tweede plaats in De Haan tijdens de Veloopzwem bemachtigde triatleet Michel Parmentier van het Triatlon Brugge Team een deelname voor het WK in Australië.





Slechts vijf Belgen mogen zich houder van een WK-ticket noemen in zijn leeftijdscategorie. Helaas moet de jonge student aan de Jan Fevijnschool in Assebroek zelf zijn reis en verblijfskosten betalen.





(PROOT)