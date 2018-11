Meubelmaker maakt radiotafel voor Villa Bota 13 november 2018

02u25 0 Brugge Meubelmaker Sam Vanroose heeft, bij de start van het negende radioseizoen van Villa Bota, een gloednieuwe radiotafel ontworpen voor het radiostation.

Vanroose maakte de tafel op maat van de radiomakers. "Zo kunnen ze ook gasten ontvangen. Hij oogt misschien wat futuristisch, maar is erg gebruiksvriendelijk." Villa Bota is de jongerenradio van vzw Het Entrepot. Tachtig vrijwilligers maken 37 radioshows, goed voor 40 uur liveradio per week. Villa Bota startte als internetradio maar kreeg dit jaar ook een vaste plek op de FM-band. Op 24 november hoor je een hele dag op Villa Bota de Top 150, een verzameling van klassiekers volgens de radiocrew.





(BHT)